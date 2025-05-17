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Yer Kocaeli… Pistte oynayan gelinin üstüne dev disko topu düştü! O anlar kamerada…

Koceli’deki bir düğün salonundan gelen görüntüyü izleyenler dehşete düştü. Düğününde oynayan gelinin üstüne dev disko topu düştü. Kına gecesi için bir araya gelen misafirle büyük şok yaşarken disko topunun sahneye düştüğü anlar da kameralara yansıdı. İşte o anlar…

Yer Kocaeli… Pistte oynayan gelinin üstüne dev disko topu düştü! O anlar kamerada…

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde düğün salonunda disko topunun tavandan koparak gelinin üstüne düştüğü anlar kameraya yansıdı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı mevkiinde bulunan düğün salonunda meydana geldi. B.M. (28) ve B.S’nin (28) kına gecesi için bir araya gelen misafirler büyük bir şok yaşadı. Salonun içinde bulunan hareketli disko topu koparak gelin ve iki misafirin üzerine düştü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardında Kocaeli Şehir Hastanesi ve Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Olaya ilişkin görüntü ortaya çıktı. Görüntülerde gelinin dans ettiği anda disko topunun gelinin üstüne düştüğü görülüyor.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli düğün salonu
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