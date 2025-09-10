HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kocaeli! Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın"

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Polisan Kimya Fabrikası'nda kimyasal tankta sızıntı meydana geldi. Çevrede bulunanların kaçma anları cep telefonu tarafından kaydedildi. Yetkililer, "kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin" uyarısı yaptı.

Yer: Kocaeli! Polisan'da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın"

Olay, Diliskelesi mevkiindeki Polisan fabrikasında meydana geldi. İddialara göre, fabrikada bulunan kimyasal tankta henüz belirlenemeyen bir sebeple sızıntı başladı. İhbarın ardından bölgeye uzman ekipler sevk edildi.

Yer: Kocaeli! Polisan da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın" 1

"YOĞUN BİR SIZINTI SÖZ KONUSU"

Olayın ardından Diliskelesi Muhtarı Adem Kaya yaptığı açıklamada, "Poliport-Polisan tesislerinden kimyasal sızıntı meydana gelmiştir. Yoğun bir sızıntı söz konusudur. Tüm halkımıza sesleniyoruz; kapı ve pencerelerinizi kesinlikle açık bırakmayın. Dışarı çıkmamaya özen gösterin. Bizler halk olarak bu tür tehlikeleri sürekli yaşıyoruz. Sanayicilerimizin de artık bu konuda sorumluluk alması ve duyarlılık göstermesi gerekiyor. Şu anda büyük bir sızıntı yaşanıyor. Halkımızın sağlığı için herkesi dikkatli olmaya çağırıyoruz" dedi.

Yer: Kocaeli! Polisan da kimyasal sızıntı: "Pencereleri açmayın, dışarıya çıkmayın" 2

KİMYASAL SIZINTIYI FARK EDENLER KAÇTI!

Maddenin Toluen Diizosiyanat olduğu öğrenildi. Öte yandan kimyasal sızıntıyı fark edenlerin kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybettiHastanenin camından atlayan şahıs hayatını kaybetti
Katar: "Müzakerecileri öldürmeye çalışmak haince"Katar: "Müzakerecileri öldürmeye çalışmak haince"

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Dilovası fabrika kimyasal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 modellerini tanıttı! İşte şimdiye kadar ki en güçlü iPhone modeli...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: "Gün o gün değil, hiç tereddüt etmem"

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

Beykoz iddiası... Özlem Çerçioğlu sonrası AK Parti’den bir hamle daha!

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

İsrail, Katar'ın başkentini vurdu! İsrailli akademisyenden küstah Türkiye açıklaması

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Eniştesini tornavidayla öldürmüştü! Yasak aşk iddiası

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP’den istifa etti

Beykoz Belediye Başkan Vekili Gürzel, CHP’den istifa etti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.