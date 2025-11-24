Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, saat 14.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Aranması bulunan Sinan T.’yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Sinan T.’nin, vurulmadan dakikalar önce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; aktar dükkanına giren Sinan T.’ye, polisin biber gazı sıkarak müdahale etmeye çalıştığı, Sinan T.’nin elindeki bıçaklarla dışarıya çıkıp çevredeki vatandaşların arasından geçtiği görülüyor. Birkaç el silah sesi duyulan görüntünün devamında ise polisin etkisiz hale getirdiği S.T.’nin yere yığıldı anlar yer alıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum