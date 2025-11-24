HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi

Kocaeli'de aranması bulunan şahıs uyarılara aldırış etmeyince vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. Öte yandan şahsın vurulmadan dakikalar önce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı.

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi

Olay, saat 14.00 sıralarında, Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Aranması bulunan Sinan T.’yi fark eden polis ekipleri, şüpheliye teslim olması yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara uymayan şüpheli, bıçakla polis ekiplerine direnince vurularak etkisiz hale getirildi. Sinan T., sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnından yaralandığı öğrenilen Sinan T.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi 1

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Sinan T.’nin, vurulmadan dakikalar önce cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüsü ortaya çıktı. Görüntüde; aktar dükkanına giren Sinan T.’ye, polisin biber gazı sıkarak müdahale etmeye çalıştığı, Sinan T.’nin elindeki bıçaklarla dışarıya çıkıp çevredeki vatandaşların arasından geçtiği görülüyor. Birkaç el silah sesi duyulan görüntünün devamında ise polisin etkisiz hale getirdiği S.T.’nin yere yığıldı anlar yer alıyor.

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi 2

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi 3

Yer: Kocaeli! Polislere direndi, vurularak etkisiz hale getirildi 4Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulunduVahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu
Tahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyorTahliye kararı verildi, tutukluluğu devam ediyor

Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.