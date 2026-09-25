Yer: Konya! Alevlerin sardığı çatı küle döndü

İddiaya göre yangın, 5 katlı apartmanın çatısında çalışma yapıldığı sırada çıktı. Alevler kısa sürede çatının büyük bölümünü sararken, olay sırasında çatıda bulunan izolasyon ustası da alevlerin arasında mahsur kaldı. Alevlerin hızla yayılması üzerine büyük panik yaşanırken, çatının ucunda dakikalarca kurtarılmayı bekleyen usta için zamanla yarışıldı.

YANGIN SONRASI ÇATI KATI KULLANILMAZ HALE GELDİ

İtfaiye ekipleri tarafından binanın çatısına uzatılan merdiven sayesinde usta, alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Yapılan ilk kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilebilir ustanın, yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamadığı görüldü.



Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin söndürülmesinin ardından çatıda soğutma çalışması yapıldı. Yangının ardından yapılan dron çekimlerinde ise çatının geldiği son durum ortaya çıktı. Alevlerin sardığı çatı ve binanın üst katlarında oluşan ağır hasar, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır