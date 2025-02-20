Yer: Konya... Yine domuz eti vakası! Adana kebabın içine domuz eti koymuşlar

Türkiye'deki önemli konulardan biri gıda güvenliği oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan ifşa listesinde insan sağlığını tehlikeye düşüren kurum ve ürünler tek tek sıralandı.

İKİNCİ DOMUZ ETİ SKANDALI

20.02.2025 tarihinde güncellenen listede yeni bir domuz eti skandalı yaşandı. Daha önce Köfteci Yusuf'un bir şubesindeki ürünlerde domuz eti tespiti yaşanmıştı. Yeni listede yine domuz eti tespit edilen bir firmaya rastlandı.

ADANA YERİNE DOMUZ ETİ YEDİRMİŞLER

Buna göre Konya'da faaliyet gösteren 'Muhtar hanımın yeri' adlı işletmede adana köfte ve kebabın içinde domuz eti tespit edildi.