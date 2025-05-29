Yer: Konya! Yoğun bakımda yaşam mücadelesi: 10 yaşındaki çocukların tartışması kabusa döndü...

Konya'da iki okul arkadaşı arasındaki kavga kabusa döndü. 10'ar yaşındaki iki öğrenci arasında çıkan kavgada İ.Ç., Yusuf T'nin boğazını sıktı. Kavganın henüz neden çıktığı bilinmezken Yusuf T. hayat mücadelesi veriyor.

BOĞAZINI SIKTI

Tartışmanın büyümesiyle birlikte İ.Ç.’nin, Yusuf Taşkın’ın boğazını sıktığı ve bu sırada Yusuf’un fenalaşarak yere yığıldığı öne sürüldü.

Durumu fark eden okul yönetimi hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Yusuf Taşkın’a ilk müdahaleyi okulda yaptıktan sonra, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı.

DURUMU CİDDİ, TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Yoğun bakıma alınan Yusuf Taşkın’ın hayati tehlikesinin bulunduğu, tedavisinin titizlikle sürdürüldüğü bildirildi. Ailesi ve yakınları hastanede endişeli bir şekilde gelişmeleri takip ederken, olaya tanık olan öğrencilerin de dinlendiği ve tüm yönleriyle soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır