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Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali'nin acı sonu!

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Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde ailesiyle birlikte tatile gelen 9 yaşındaki Ali Güler, girdikleri otelin havuzunda korkunç bir olay yaşadı. Ailesinin yürüyüşe çıktığı küçük Ali, girdiği havuzda boğularak yaşamını yitirdi.

Yaşanan elim olay, Köyceğiz'deki bir otelin havuzunda meydana geldi. Sevim ve Faysal Güler çifti, çocukları Ali'yi otelde bırakarak yürüyüşe çıktı. Yakınlarının yanında olmadığı anda, saat 18.30 sıralarında havuza giren Ali Güler, bir süre sonra suda çırpınmaya başladı, ardından da hareketsiz kaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince yapılan müdahalelere rağmen Güler, hayatını kaybetti.

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali nin acı sonu! 1

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile jandarma otel sahibi Ş.B. ile havuz sorumlusu A.N.E.'yi gözaltına aldı. 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali nin acı sonu! 2

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali nin acı sonu! 3

Yer: Köyceğiz! Tatil için gelmişlerdi... 9 yaşındaki Ali nin acı sonu! 4

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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