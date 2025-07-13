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Yer: Küçükçekmece! Kendi hazırladığı kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girdi, yakalandı

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Küçükçekmece'de kendi hazırladığı kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına giren aday suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Olay, 10 Temmuz'da Halkalı Merkez Mahallesi'nde bulunan TOKİ Avrupa Konutları Ortaokulu Küçükçekmece E-Sınav Merkezi'nde yaşandı.

İddiaya göre, daha önce girdiği ehliyet sınavlarından kalan bir aday, internette gördüğü kopya düzeneğini hazırlayarak, bununla sınava girdi. Sürücü adayı, cep tipi modem, ses aktarım cihazı ve gizli kulaklıkla karşı taraftaki kişiyle iletişim kurarak kopya çekmeye çalıştı.

Yer: Küçükçekmece! Kendi hazırladığı kopya düzeneğiyle ehliyet sınavına girdi, yakalandı 1

SUÇÜSTÜ YAKALANDI!

Görevli polis ekiplerinin şüphelenmesi üzerine aday suçüstü yakalandı. Şüphelinin üst aramasında kamera, kulaklık, mikrofon, cımbız, modem ve ses aktarım cihazı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında, 'Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'a muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis sınav Ehliyet
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