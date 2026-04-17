Yer: Kütahya! Kontrolden çıkan motosiklet bahçe duvarına çarptı

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar karayolu yan yol Zafer Kalkınma Ajansı yakınında meydana geldi. M.S.G. kullandığı elektrikli motosikletin hakimiyetini kaybetti. Savrulan motosiklet yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazada devrilen motosiklette bulunan Z.G. (76) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Z.G. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır