Yer: Malatya! Birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında silahla tehdit etti

Olay, 12 Şubat Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. B.D. birlikte yaşadığı öne sürülen S.U.'yu bir işletme önünde yalnız görüp üzerine yürüdü. B.D.,

yanında getirdiği tabancayı çıkararak kadına tehditler savurup, darp etti. Olayı gören vatandaşlar, araya girmeye çalışarak kadını uzaklaştırmak istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Bu sırada araya girenler ile de tartışan B.D., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. B.D.'nin hastanede yapılan sağlık kontrolleri sonrasında alkollü olduğu tespit edildi. Yaşananlar bir işyeri güvenlik kameralarına yansıdı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır