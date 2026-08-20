Yer: Malatya... Domuz sürüsü yerleşim yerine indi, o anlar kameraya yansıdı
Malatya'da yerleşim yerlerine kadar inen domuz sürüsü kayısı bahçesine girerken güvenlik kamerasına yansıdı.
20.08.2026 17:03
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Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bahçede bir süre dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
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