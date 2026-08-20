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Yer: Malatya... Domuz sürüsü yerleşim yerine indi, o anlar kameraya yansıdı

Malatya'da yerleşim yerlerine kadar inen domuz sürüsü kayısı bahçesine girerken güvenlik kamerasına yansıdı.

Yer: Malatya... Domuz sürüsü yerleşim yerine indi, o anlar kameraya yansıdı

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bahçede bir süre dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya domuz
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