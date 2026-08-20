Yer: Malatya... Domuz sürüsü yerleşim yerine indi, o anlar kameraya yansıdı

Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi Karaköy yolu üzerindeki kayısı bahçesinde kaydedilen görüntülerde, çok sayıda domuzun bahçeye girdiği görüldü. Bahçede bir süre dolaşan sürü, daha sonra hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır