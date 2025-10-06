Yer: Malatya! Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Türkan Aygün'den (84) bir süredir haber alamayan çocukları, kontrol amacıyla annelerinin yaşadığı binaya gitti. Eve giren Aygün'ün yakınları, yaşlı kadını pencere önünde yerde hareketsiz halde yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde yaşlı kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Türkan Aygün'ün cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

