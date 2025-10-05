HABER

Yer: Manisa! Eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaraladı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde eski eşi ve yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir-Ankara kara yolunda kamyonuyla seyreden H.Ö, bir akaryakıt istasyonunda lastik şişirmek için duran otomobilde eski eşi F.K'nin (34) bulunduğunu fark ederek durdu.

H.Ö, otomobilin sürücüsü M.C.T'ye (44) bıçakla saldırdı. Ardından olaya tanık olup akaryakıt istasyonunun marketine sığınan eski eşi F.K'yi bıçakladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan yaralılardan F.K, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından kamyonuyla kaçan şüpheli, gözaltına alındı.

Manisa
