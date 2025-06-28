Yer: Manisa... İki genç kızın saç saça kavgası kamerada

Olay, Manisa’nın Yunusemre ilçesi Uncubozköy Mahallesi’nde kafeler caddesi olarak da bilinen Cemal Ergün Caddesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Görüntülere göre henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

"REZİL ETTİNİZ ORTALIĞI! YAZIKLAR OLSUN"

İki genç kız sokak ortasında saç saça girerken, çevredeki birkaç kişi araya girmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Kızların kavgası sırasında çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları dikkat çekti. Kavganın ilerleyen anlarında bir vatandaş, "Yazıklar olsun size. Rezil ettiniz ortalığı. Yazıklar olsun" diye bağırarak tepki gösterdi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır