Yer: Mardin! Çakmakla oynayan çocuk, yangın çıkardı

Yangın, saat 16.30 sıralarında 8 Mart Mahallesi Tandoğan Caddesi’nde meydana geldi. A.B.’nin oturduğu 3 katlı binanın ikinci katındaki dairede, iddiaya göre küçük çocuğun çakmakla oynadığı sırada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, diğer odalara ile binanın diğer katlarına sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, dairede hasar oluştu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır