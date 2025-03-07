Yer: Mardin! İzinsiz kanalizasyon kazısında toprak kaydı: 1 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında, Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, izinsiz kanalizasyon kazısı sırasında toprak kaydı. Tesisat ustası Vedat Ozan, toprak altında kaldı. Ozan’ı kurtarmak için çevredekiler seferber oldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, Vedat Ozan’ı toprak altından çıkardı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kontrolünde Ozan’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Ozan’ın cenazesi otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA