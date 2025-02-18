Yer Mersin… Tarihi eser kaçakçılığına operasyon: 6 el yazması kitap ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı!

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, uzun süredir tarihi eser kaçakçılığı yapan kişilere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde, Akdeniz ilçesinde elinde bulundurduğu tarihi eserleri satmak amacıyla müşteri arayışında olan 3 şüpheli tespit edildi. Ekipler, şüphelilerin izini sürmek için detaylı bir takip başlattı ve bu süreçte elde edilen bilgiler doğrultusunda operasyon hazırlığına gidildi.

EL YAZMASI KİTAPLAR ELE GEÇİRİLDİ

Düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli de yakalandı. Şüphelilerin kaldığı otelde yapılan aramada, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 6 el yazması kitap bulundu.

Tarihi eserler, uzman ekipler tarafından incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğü’ne gönderildi. Kitapların içeriği ve tarihi önemi hakkında yapılacak incelemeler, eserlerin ne derece değerli olduğunu ortaya koyacak.

ESERLER MÜZEYE GÖNDERİLDİ

Ele geçirilen eserlerin Roma ve Bizans dönemlerine ait olması, bu tür kaçakçılıkla mücadelenin önemini bir kez daha gözler önüne seriyor. Jandarma ekiplerinin başarılı operasyonu, Mersin'deki tarihi eser kaçakçılığına karşı verilen mücadelenin ne denli etkili olduğunu gösterdi.

El konulan eserler, Mersin Müze Müdürlüğü’ne gönderildikten sonra uzmanlar tarafından detaylı şekilde incelenecek ve eserlerin ait olduğu dönemin tarihsel bağlamında daha fazla bilgi edinilmesi sağlanacaktır.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Yakalanan 3 şüpheli, işlemlerinin tamamlanması için jandarmaya götürüldü. Ekiplerin, tarihi eser kaçakçılığına dair başlattığı bu operasyon, Mersin’deki suç örgütlerinin faaliyetlerine darbe vurulmasını sağladı. Ayrıca, bu tür operasyonların devam edeceği ve tarihi eserlerin korunmasına yönelik mücadelenin artarak süreceği bildirildi.

Bu operasyon, sadece Mersin değil, tüm Türkiye’de tarihi mirasın korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

(İHA)