HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Muğla! Evde yangın çıktı, ekipler sevk edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yer: Muğla! Evde yangın çıktı, ekipler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre Yalıkavak Geriş Mahallesi Sarnıç Sokak'ta bulunan bir evin balkonunda elektrik kontağından yangın başladı. Alevler, evin çatısına da sıçradı. Alevleri ve dumanı fark eden mahalle sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

SOKAĞA DÖKÜLDÜLER

Yangını fark eden mahalle sakinleri sokağa döküldü. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden kontrol altına aldı. Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda, evde maddi hasar meydana geldi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Anne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitlediAnne ve baba, avukat kızlarını taksi durağına kilitledi
Hurdaya dönen araçtan yaralı kurtulduHurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu

Anahtar Kelimeler:
yangın Muğla Bodrum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Salim Güran katilin ismini verdi: "Kabak gibi ortada"

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

Oyunculuğu bırakıp maneviyata yönelmişti! Yıllar sonra ortaya çıktı

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.