Yer: Muğla! Su deposu kazısında bulundu: Çalışmalar durdu, inceleme başlatıldı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü su deposu kazısı sırasında 6 mezar gün yüzüne çıkarıldı. Mezarlarda yapılan ilk incelemelerde, döneme ait arkeolojik eserler niteliği taşıyan çeşitli objeler de bulundu. Buluntuların o dönemin günlük yaşamı, inanç sistemi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunabileceği bildirildi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe'nin Muslihittin Mahallesi'nde yürütülen su deposu kazısı sırasında önemli bir arkeolojik buluntuya rastlandı. Belediyeye ait arazide gerçekleştirilen kazı çalışmaları sırasında, yaklaşık 6 metre derinlikte yer alan alanda 6 mezarın varlığı tespit edildi. Kazı sırasında ulaşılan mezarların, yaklaşık 10x12 metrelik bir alana yayıldığı ve her bir mezarın ortalama 2,5 metre derinlikte olduğu belirlendi.

OBJELER BULUNDU

Mezarlarda yapılan ilk incelemelerde, döneme ait arkeolojik eserler niteliği taşıyan çeşitli objeler de bulundu. Buluntuların o dönemin günlük yaşamı, inanç sistemi ve kültürel yapısı hakkında önemli bilgiler sunabileceği bildirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Mezarların ortaya çıkmasıyla birlikte belediye ekipleri kazıyı durdurdu ve durumu ilgili kurumlara bildirdi. Muğla Müzesi uzmanları ile Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu yetkilileri, alana gelerek detaylı incelemelere başladı.

