Yer: Nevşehir! Annesinin öldüğünü fark etmedi, 1 ay cansız bedeniyle yaşadı... Çürümüş cesedi evdeki çöplerin içinde bulundu

Melih Kadir Yılmaz

Korkunç olayın adresi Nevşehir oldu. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, çöp evde annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesinin vefat ettiğini fark etmeyen kadın, sokaktan topladığı çöpleri annesinin cesedinin üstüne yığmaya devam etti. Kan donduran gerçek ise yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Evdeki kokuyu fark eden kadın, teyzesinin çürümüş cesedini çöpler içine buldu. Yaşlı kadının yaklaşık 1 ay önce vefat ettiği düşünülürken, kızı gözaltına alındı.

Olay, Gülşehir ilçesi Karavezir Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen 48 yaşındaki H.Ç., 81 yaşındaki A.Ç. ile birlikte yaşıyordu.

ANNESİNİN ÖLDÜĞÜNÜ FARK ETMEDİ, SOKAKTAN TOPLADIĞI ÇÖPLERİ CESEDİNİN ÜSTÜNE YIĞDI

Yaşlı kadın yaklaşık bir ay önce hayatını kaybetti. Annesinin öldüğünün farkına varamayan kadın, annesinin cansız bedeni ile günlerce yaşamaya devam etti, sokaktan topladığı çöpleri de annesinin cesedinin üzerine yığmaya devam etti.

ÇÖPLER ARASINDA ÇÜRÜMÜŞ CESEDİYLE KARŞILAŞTI

Olay yaşlı kadının yeğeninin eve gelmesiyle ortaya çıktı. Eve gelen A.D., önce evdeki kokuyu fark etti, daha sonra da teyzesinin çöpler arasında çürümüş cesediyle karşılaştı. Yeğenin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YAKLAŞIK OLARAK 1 AY ÖNCE HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Gülşehir Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla polis ekipleri evde adli arama yaptı. Ekipler yaptıkları aramada evin bir odasında çöp poşetleri arasında A.Ç.’nin çürümüş cesedi bulunurken, yaşlı kadının ilk tespitlere yaklaşık 1 ay önce hayatını kaybettiği belirlendi.

GÖZALTINA ALINDI

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi Morguna kaldırılırken, yaşlı kadının birlikte yaşadığı kızı H.Ç. de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çöp ev ise belediye ekipleri tarafından boşaltılmaya başladı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

