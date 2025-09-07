HABER

Yer: Nevşehir! Komşudan kardeşlere kanlı pusu! 2 kişi hayatını kaybetti

Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde iddiaya göre husumetli oldukları komşuları tarafından pusuya düşürülen 2 kardeş hayatını kaybetti. İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Topaç köyü Karapınar yolu üzerinde meydana gelen olayda E.C., iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.Ş. ile kardeşi A.Ş.'ye yolda pusu kurdu. E.C., üzerindeki tüfek ile pazardan dönen 2 kardeşin bulunduğu otomobile ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinde 2 kardeşin hayatını kaybettiği belirlendi.

KAÇARKEN KAZA YAPINCA YAKALANDI

Öte yandan E.C., aracıyla olay yerinden kaçmaya çalışırken, Topaç köyünde kaza yapması sonucu ekipler tarafından yakalandı. Hastaneye kaldırılan zanlı, tedavi altına alındı. İki kardeşin cenazesi ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Nevşehir
