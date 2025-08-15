HABER

Yer: Niğde! 8 yaşındaki Ege'nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada

Niğde'de, 1’i kadın 4 kişinin, iş yerine düzenlediği saldırıda içeride cep telefonuyla oyun oynayan 8 yaşındaki Ege Atlı'nın ağır yaralandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Saldırı sırasında bir iş yeri çalışanının, kurşunlardan biri vücuduna isabet eden Ege'yi, oturduğu koltuğu geriye çekerek diğer mermilerden korumaya çalıştığı görüldü.

Olay, 8 Ağustos’ta akşam saatlerinde Efendibey Mahallesi'nde meydana geldi. Kimlikleri açıklanmayan 1'i kadın 4 şüpheli, oto galeriye tabancayla saldırı düzenledi. Kurşunlardan 1’i, iş yerindeki koltukta oturarak cep telefonuyla oyun oynayan Ege Atlı'nın vücuduna isabet etti.

Ege yere yığılırken, şüpheliler ise kaçtı. İş yerindekiler çocuğun yarasına tampon yapıp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibi, ilk müdahalesinin ardından Ege'yi, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.

Durumu ağırlaşan Ege, Adana'daki bir hastaneye sevk edildi. Polis tarafından gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yer: Niğde! 8 yaşındaki Ege nin ağır yaralandığı oto galeriye saldırı kamerada 1

MERMİLERDEN KORUDU

Öte yandan, Ege Atlı'nın yaralandığı anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin iş yerine 9 el ateş ettiği, kurşunlardan birinin Ege'ye isabet etmesi üzerine galeri çalışanının, oturduğu koltuğu geriye çekerek diğer mermilerden koruduğu görüldü.

Saldırının ardından iş yeri sahibi olan babasının Ege'nin yarasına tampon yaptığı anlar da kameralara yansıdı.

EGE'NİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Adana'da hastanede tedavisi devam eden Ege'nin hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

(DHA)

