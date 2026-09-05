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Yer: Ordu! Aracında ölü bulundu

Ordu'nun Ünye ilçesinde park halindeki otomobilde bir kişi ölü bulundu.

Yer: Ordu! Aracında ölü bulundu

Liseler Mahallesi'nde park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerce yapılan kontrolde, araçtaki kişinin Nedim Ulucan (65) olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi.

Ulucan'ın cesedi, otopsi işlemleri için Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Ulucan'ın aynı mahallede ikamet ettiği öğrenildi. Sürücünün yanındaki koltukta kalp rahatsızlığıyla ilgili ilaçlar olduğu görüldü.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Ordu
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