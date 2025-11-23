Yer: Ordu! Polisten kaçarken otomobili ile kaza yaptı: Yaralılar var

Olay, saat 02.00 sıralarında Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, şüphelendikleri otomobili durdurmak istedi. 'Kasten yaralama' suçundan aranması bulunan otomobil sürücüsü S.K., polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polisin takibe aldığı otomobil, kavşakta yolcu otobüsüne çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İhbarla bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü S.K. ile yanındaki N.B., ambulanslarla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır