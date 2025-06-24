Yer: Pendik! 6 araç zincirleme trafik kazasına karıştı: 1'i çocuk 5 kişi yaralandı

Kaza saat 21.45 sıralarında Pendik D-100 Karayolu'nda meydana geldi. Ankara yönünde seyreden 35 KYA 56 plakalı otomobil, aynı yöndeki 34 ML 9160 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle yola savrulan otomobillere, 4 araç daha çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Ekiplerin kontrollerinde, araçlarda bulunan 1'i çocuk 5 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçların çekiciler ile yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)