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Yer: Sakarya! Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Sakarya'da bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.K. adlı kadın, evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle görevinden uzaklaştırıldı.

Yer: Sakarya! Evinden uyuşturucu çıkan okul müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

Karasu ilçesindeki bir okulda müdür yardımcılığı yapan M.K.'nin uyuşturucu kullandığı yönündeki iddialara ilişkin çalışma yapıldı. M.K., Yalı Mahallesi'ndeki evine yapılan jandarma baskını ile gözaltına alındı. Söz konusu adreste uyuşturucu madde ele geçirilirken, M.K. hakkında 'Uyuşturucu madde kullanımı ve bulundurulması' şüphesiyle adli işlem başlatılırken, İl Milli Eğitim Müdürlüğü olaya ilişkin inceleme ve soruşturma başlattı.

GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

M.K. görevden uzaklaştırılırken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

(DHA)Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sakarya uyuşturucu
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