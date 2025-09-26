HABER

Yer: Sakarya! Okulda müstehcen şekilde dolaşmıştı... Valilikten açıklama geldi

Sakarya'da bir okulda müstehcen şekilde dolaşan bir şahıs tepkilerin hedefi olmuştu. İnfial yaratan olayla ilgili olarak Sakarya Valiliği açıklamada bulundu. Şahsın okulun gece bekçisi olduğu belirtildi ve "Şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir" dedi.

Melih Kadir Yılmaz

Sakarya'da bir kişinin okulda müstehcen şekilde dolaşması tepki çekmişti. İnfial yaratan olayla ilgili olarak Sakarya Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

GÖRÜNTÜLER ÜZERİNE İNCELEME YAPILDI

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki bir okulda gece saatlerinde bir kişinin müstehcen şekilde dolaştığı yönünde sosyal medyada yer alan paylaşımlar üzerine inceleme yapıldığı kaydedildi.

"GECE ANİDEN RAHATSIZLIK GEÇİRDİĞİNİ BEYAN ETMİŞTİR"

Açıklamada, incelemede söz konusu kişinin, okulun gece bekçisi olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Alınan ilk ifadesinde ilgili şahıs, gece aniden rahatsızlık geçirdiğini, bu nedenle bunalıma girerek lavaboya gittiğini ancak neden böyle davrandığını bilmediğini beyan etmiştir" denildi.

TEDBİREN GÖREVİNDEN UZAKLAŞTIRILDI

Açıklamanın devamında ise "İlgili kişi tedbiren görevden uzaklaştırılmış olup, hakkında idari ve adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

