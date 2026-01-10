HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Samsun! Bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 2 zanlı tutuklandı

Samsun'un Atakum ilçesinde trafik kazasının ardından bir kişiyi darbedip polis aracına zarar verdiği gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yer: Samsun! Bir kişiyi darbedip polis aracına zarar veren 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Adil Can K. (21) idaresindeki otomobil, Eren Ü. (23) yönetimindeki cip ile Beratcan K'nin (23) kullandığı otomobil, Yenimahalle Mahallesi Vatan Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazanın ardından çıkan tartışmada Adil Can K, Burak Can K. ve yanında bulunan Beratcan K. (31), aracından indirdikleri Eren Ü'yü darbetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Adil Can K, Burak Can K. ile Beratcan K'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Beratcan K, gözaltına alınırken polis aracının camını kırarak polis memurlarına da mukavemette bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beratcan K. ile Adil Can K. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Burak Can K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Sürücü Adil Can K'nin sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.

Beratcan K'ye daha önce de ehliyetine el konulduğu halde araç kullanması ve alınan kan örneği sonucunda alkollü araç kullandığının tespit edilmesi üzerine ehliyetine 4 yıl süreyle el konularak toplam 71 bin 347 lira idari para cezası da uygulandı.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Koltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltıKoltuk başlığına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi; 4 gözaltı
Polisin şüphesi ortaya çıkardı! Otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildiPolisin şüphesi ortaya çıkardı! Otomobilin koltuk başlığına gözlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Halep'te son durum! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi: Operasyon başladı

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Uyuşturucu partilerinin mekanı Bebek Otel'e jandarma baskını

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Dev finale saatler kala çok büyük sürpriz!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Selen Görgüzel ve Can Yaman dahil 5 isim gözaltında!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

Akaryakıt tabelasında 1 indirim 1 zam!

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

İslam Memiş 'Altın 1000 TL düşecek'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.