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Yer: Samsun! Sahile vurmuş insansız deniz aracı bulundu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde sahile yakın bölgede insansız deniz aracı bulundu. Cisim, sahilde dolaşan bir balıkçının fark etmesi üzerine ortaya çıktı.

Yer: Samsun! Sahile vurmuş insansız deniz aracı bulundu

Olay, Çarşamba ilçesi Yalı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yalı Mahallesi azası olup balıkçılık yapan Kazım Baltaoğlu sahilde dolaştığı sırada denizin içerisinde bir cisim fark etti. İlk olarak kayık zannettiği cismin kayık olmadığını anlayan Baltaoğlu, durumu jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi.

Yer: Samsun! Sahile vurmuş insansız deniz aracı bulundu 1

SAHİL GÜVENLİK VE JANDARMA SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, bulunan cismin incelenmesi ve ne olduğunun belirlenmesi amacıyla olay yerine uzman ekiplerin sevk edildiği öğrenildi.

Yer: Samsun! Sahile vurmuş insansız deniz aracı bulundu 2


İnsansız deniz aracının nereden geldiği ve hangi amaçla kullanıldığı yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Yer: Samsun! Sahile vurmuş insansız deniz aracı bulundu 3
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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