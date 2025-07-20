Yer: Samsun! Uyuşturucuyla yakalandı, tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında Canik ilçesinde, Y.S. (49) isimli şahsın üzerinde ve ikametinde arama yaptı.

TUTUKLANDI

Yapılan aramalarda, 450 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili Y.S. gözaltına alınarak, hakkında 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Y.S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır