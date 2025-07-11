HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Yer: Samsun... Yaşlı adam taburcu oldu ama durakta ölü bulundu!

Samsun'da 56 yaşındaki Şeref Yeşilbaş ismindeki bir kişi aşırı alkol kullanımına bağlı olarak hastaneye kaldırıldı. Oksijen takviyesi ve sakinleştirici alan Yeşilbaş, tedavasinin ardından hastaneden ayrıldı. Fakat hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağında bir anda yere yığılan Yeşilbaş'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yer: Samsun... Yaşlı adam taburcu oldu ama durakta ölü bulundu!

DHA'nın haberine göre feci olay, sabah saatlerinde İlkadım ilçesi Gazi Devlet Hastanesi önündeki otobüs durağında meydana geldi. Durağa gelen bir vatandaş, Şeref Yeşilbaş’ı hareketsiz görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yeşilbaş'ın hastaneden çıktıktan hemen sonra otobüs durağında hayatını kaybetmesinin ardından aşırı alkol tüketimi çıktı. İşte tüm detaylar!

YERE DÜŞTÜ, HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Olay yerine sevk edilen ekipler, Yeşilbaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis, yaptığı araştırmada 05.30 sıralarında Yeşilbaş’ı sağlık ekiplerinin aşırı alkol kullanımı sebebiyle hastaneye getirdiğini, burada oksijen takviyesi ve sakinleştirici tedavisi uygulandığını belirledi.

Yapılan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) araştırmasında ise Yeşilbaş’ın hastaneden çıktıktan sonra otobüs durağına doğru yürüdüğü ve burada yere düştüğü tespit edildi. Yeşilbaş’ın cansız bedeni otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Şeref Yeşilbaş’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı belirtildi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Grok 4'ün bazı soruları yanıtlamak için Elon Musk'ın ne dediğine baktığı ortaya çıktı!Grok 4'ün bazı soruları yanıtlamak için Elon Musk'ın ne dediğine baktığı ortaya çıktı!
Yangın faciası... Otel sahibi: "Biz denetimlerden tam geçtik"Yangın faciası... Otel sahibi: "Biz denetimlerden tam geçtik"

Anahtar Kelimeler:
Samsun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK silah bıraktı... İlk görüntüler geldi

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

PKK'nın silah yaktığı törende Ahmet Türk detayı! 8 yıl sonra...

GİB'den POS cihazı düzenlemesi!

GİB'den POS cihazı düzenlemesi!

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

LGS Türkiye birincisi oldu: Başarısının sırrı...

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Ölüm haberi sonrası yaşı ve hastalığı merak edildi

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

Murat Çalık yeniden cezaevine gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.