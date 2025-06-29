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Yer: Şanlıurfa! Elini kıyma makinesine kaptırdı: İtfaiye ekipleri kurtardı

Şanlıurfa’da kurban etlerini kıyma yapmak isteyen İsmail K., elini kıyma makinesinin helezon kısmına kaptırdı.

Yer: Şanlıurfa! Elini kıyma makinesine kaptırdı: İtfaiye ekipleri kurtardı
Begüm Özkaynak

İsmail K. kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, makineyi keserek İsmail K.'nın elini sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, etleri kıyma haline getirmek isteyen İsmail K., çalıştırdığı makinenin helezon kısmına elini kaptırdı. Durumu fark eden yakınları, makineyi durdurarak 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, eli makinede sıkışan İsmail K.’yi kıyma makinesiyle birlikte Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Burada itfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla makinenin parçalarını keserek İsmail K.'nın elini sıkıştığı yerden çıkardı. Elinde ezilme ve zedelenme olan İsmail K., hastanede tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa
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