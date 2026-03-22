Yer: Şanlıurfa! Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü

Şanlıurfa’da etkili olan sağanak kent merkezi ve ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Tıkanan mazgallar nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Balıklıgöl’de de su taşkını yaşandı.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak, Siverek, Viranşehir, Ceylanpınar, Akçakale, Suruç ve Birecik ilçelerinde de etkili oldu. Viranşehir’de yoğun yağış nedeniyle Buğday Pazarı’nda su baskını meydana geldi. Araçların bekleme alanında biriken sular nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan 9 kişilik aile, iş makineleriyle kurtarıldı. Siverek’in Karacadağ bölgesinde dolu ve kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Viranşehir-Diyarbakır kara yolunda etkili olan dolu ve kar yağışı ise sürücülere zor anlar yaşattı.

SU BASKINLARI YAŞANDI

Kent merkezinde özellikle Eyyübiye Mahallesi’nde su baskınları yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerinin tenteleri ve duraklara sığınarak korunmaya çalıştı. Araçlar, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Kentin simgelerinden Balıklıgöl’de de su seviyesinin yükselmesiyle taşkınlar meydana geldi. Yağışların ardından belediye ve ilgili ekipler, su tahliye ve temizlik çalışmalarına başladı
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

