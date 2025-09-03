Yer: Şanlıurfa... Yolcu otobüsü devrildi! 27 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.