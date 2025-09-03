HABER

Yer: Şanlıurfa... Yolcu otobüsü devrildi! 27 kişi yaralandı

Melih Kadir Yılmaz

Şanlıurfa'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 27 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun Suruç ilçesi yakınlarında yaşandı. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü, iddiaya göre kontrolden çıkarak devrildi.

Yer: Şanlıurfa... Yolcu otobüsü devrildi! 27 kişi yaralandı 1

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Şanlıurfa ve Nizip ilçesindeki hastanelere kaldırdı.

Yer: Şanlıurfa... Yolcu otobüsü devrildi! 27 kişi yaralandı 2

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İçerisinde sürücüler ile birlikte 43 yolcunun bulunduğu otobüsün Van'dan Hatay'a yolcu taşıdığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

