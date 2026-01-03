HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Yer: Siirt! GES tesisinde mahsur kalan işçi kurtarıldı

Siirt'in Baykan ilçesinde Güneş Enerji Sistemi (GES) tesisinde olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kalan işçi, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Yer: Siirt! GES tesisinde mahsur kalan işçi kurtarıldı

Olay, akşam saatlerinde Baykan ilçesine bağlı Ulaştı köyünün yüksek kesimlerindeki GES tesisinde meydana geldi. Tesiste temizlik ve kontrol çalışması yaptığı belirtilen Ogün Hazar (34), olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, UMKE, sağlık ekipleri ile İl Özel İdaresi’ne ait iş makineleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Hazar, bulunduğu tesisten güvenli şekilde alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerinde yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından Hazar, Baykan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Zorlu yollar aşıldı, evde bakım hastasına zamanında müdahaleZorlu yollar aşıldı, evde bakım hastasına zamanında müdahale
Manisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyorManisa'da 59 yaşındaki kadından haber alınamıyor

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Siirt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Türkiye’den dünyayı şaşırtan soğuk rekoru! Sibirya bile geride kaldı: Göle -36, Yakutsk -32

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Beşiktaş stadına mirasçı çıktı! 'Arazi bizim' iddiası: Mahkeme kabul etti

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

Programa çıkmadı! Müge Anlı kötü haberi verdi! 'Apar topar ameliyata alındı'

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.