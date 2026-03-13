Yer: Sınırın sıfır noktası! MSB'den paylaşım geldi

MSB’nin sanal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, 12 Mart 2026’da Van’da çeşitli birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre Orgeneral Tokel, 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı, Ferdi Akman Hudut Karakolu ve Kurudere Hudut Karakolunda incelemeler gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında sınır birliklerinin faaliyetleri yerinde denetlendi.

SAHADAKİ ÇALIŞMALAR YERİNDE İNCELENDİ!

Milli Savunma Bakanlığı paylaşımında, inceleme ve denetlemelerin Van’daki İran sınır hattında görev yapan birliklerde yapıldığını belirtti.

Paylaşımda ayrıca Orgeneral Tokel’in birliklerde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgi aldığı ve sahadaki çalışmaları yerinde incelediği ifade edildi. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, denetlemelere ilişkin fotoğraflar da kamuoyuyla paylaşıldı. Görsellerde Orgeneral Tokel’in sınır hattındaki birliklerde incelemelerde bulunduğu anlar yer aldı.