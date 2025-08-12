HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınların görüntüsünü çekti, fark edilince cep telefonunun ekranını kırd

İstanbul Şişli'de metroda cep telefonuyla kadınların görüntüsünü çektiği iddia edilen şüpheli, kadınlar tarafından fark edildi. Telefonuna el konulmak istenen şüpheli, kendi telefonunun ekranını kırdı. Yaşananlar metrodaki diğer kişiler tarafından cep telefonları ile kaydedildi. Görüntülerde, 'Sapık değilim bacım' diyerek bağıran şüpheli D.K.(54) polis tarafından yakalandı.

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınların görüntüsünü çekti, fark edilince cep telefonunun ekranını kırd

Olay sabah saatlerinde M2 Yenikapı - Hacıosman metrosunda meydana geldi. İddiaya göre, metroda seyahat eden şüpheli bir kişi, cep telefonu ile E.T.E. (37), G.G. (44) ve Ö.K.O. (30) isimli kadınların görüntüsünü çekti. Kadınların tepki göstermesi üzerine şüpheli, kendi telefonunu kırdı. Yaşanan tartışma sonrasında metrodan inen şüpheli olay yerinden uzaklaştı.

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınların görüntüsünü çekti, fark edilince cep telefonunun ekranını kırd 1

ŞİŞLİ POLİSİ YAKALADI

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliği tespit edilen D.K. isimli şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyette işlemleri sürdüğü öğrenildi.

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınların görüntüsünü çekti, fark edilince cep telefonunun ekranını kırd 2

"SAPIK DEĞİLİM BACIM"

Metroda yaşananlar, diğer yolcular tarafından cep telefonu ile kayda alındı.

Yer: Şişli! Metroda iğrenç olay: Kadınların görüntüsünü çekti, fark edilince cep telefonunun ekranını kırd 3
Görüntülerde, kadının tepki göstererek şüphelinin telefonunu elinden almaya çalıştığı ve şüphelinin kendi telefonunu kırdığı anlar yer alıyor. Bu sırada kadının, 'Sapık' dediği, şüphelinin ise 'Sapık değilim bacım ben' şeklinde karşılık verdiği duyuluyor. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki yangın kontrol altında!Bakan Yerlikaya: Çanakkale'deki yangın kontrol altında!
Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem olduBelediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Anahtar Kelimeler:
Şişli cinsel taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

60 bin TL maaşa çalışan bulamıyorlar! Çevre illerden arıyorlar

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Belediye başkanı makam arabasını değiştirdi, paylaşımı gündem oldu

Antalya'dan kalkan amfibi uçak Marmara Denizi üzerinde arıza yaptı: "Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım"

Antalya'dan kalkan amfibi uçak Marmara Denizi üzerinde arıza yaptı: "Gerekirse Büyükçemece Gölü’ne iniş yapacağım"

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Trump yaptı yapacağını! Putin'le görüşme öncesi bombayı patlattı

Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı!

Bir kadın daha 'kıskançlık' bahanesiyle hayattan koparıldı!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.