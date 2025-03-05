HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yer: Sivas! TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı: 3 yaralı

Yer: Sivas! TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı: 3 yaralı

05.03.2025 17:09
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Divriği ilçesinde TIR'ın şarampole devrilip, üzerindeki iş makinesinin alev aldığı kazada 3 kişi yaralandı.

Yer: Sivas! TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Divriği-Kangal kara yolu Mursal Kavşağı'nda meydana geldi. Ekskavatör olarak tabir edilen iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni tutmayınca şarampole girdi, üzerindeki iş makinesi devrilerek alev aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Alevler kısa sürede TIR'ı da sardı. Kazada U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K (34) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan U.A. ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası TIR'da çıkan yangın Divriği Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Kablo hırsızları yakayı ele verdiKablo hırsızları yakayı ele verdi
Türk Telekom ve Nokia’dan endüstriyel müşterilerin dijital dönüşümüne katkıTürk Telekom ve Nokia’dan endüstriyel müşterilerin dijital dönüşümüne katkı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.