Yer: Sivas! TIR devrildi, üzerindeki iş makinesi alev aldı: 3 yaralı

Kaza, saat 13.00 sıralarında Divriği-Kangal kara yolu Mursal Kavşağı'nda meydana geldi. Ekskavatör olarak tabir edilen iş makinesi yüklü TIR, iddiaya göre freni tutmayınca şarampole girdi, üzerindeki iş makinesi devrilerek alev aldı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Alevler kısa sürede TIR'ı da sardı. Kazada U.A. (30), Ö.G. (32) ve Y.K (34) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Divriği Sadık Özgür Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan U.A. ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza sonrası TIR'da çıkan yangın Divriği Belediyesi itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır