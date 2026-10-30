HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Sultanbeyli! Anne ve oğlu çamura saplandı: Ekipler seferber oldu

İçerik devam ediyor

İstanbul Sultanbeyli'de inşaat alanının önünde oyun oynayan 13 yaşındaki çocuk, yağış nedeniyle yolda biriken çamura battı. Çocuğunu kurtarmak isteyen annesi de çamurda mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan anne ve çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Necip Fazıl Mahallesi Habib Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynadığı sırada yağış nedeniyle yolda biriken çamura giren 13 yaşındaki çocuk, bulunduğu yerden çıkamadı.

OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN MAHSUR KALDI

Çocuğunun yardımına giden annesi de çamurda mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan anne ve çocuk, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda bulundukları yerden kurtarıldı.

Yer: Sultanbeyli! Anne ve oğlu çamura saplandı: Ekipler seferber oldu 1

Anne ve çocuk sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olaya ilişkin inceleme başlattı.

Yer: Sultanbeyli! Anne ve oğlu çamura saplandı: Ekipler seferber oldu 2

Mahallede yaşayan Mahir Küçükbingöl, "Çocuğun bir tanesi çamura atlamış batmış. Annesi kurtarmaya gitmiş, o da batmış. İtfaiye ekipleri de kurtarmaya çalışırken batmış. Sonra 4-5 kişi daha batmış. Başka ekip gelmiş kurtarmışlar. Hastaneye götürmüşler, durumlarının iyi olduğunu duydum" dedi.

Yer: Sultanbeyli! Anne ve oğlu çamura saplandı: Ekipler seferber oldu 3

"ATLAYINCA ANNESİ DE ONA YARDIM ETMEK İSTEMİŞ"

Olayı gören Çınar Kayar, "Çocuk, annesi ve Rüzgar adında arkadaşım çamurun içine atlamış. Çocuk 'batacak mıyım' diye atlamış. Atlayınca annesi de ona yardım etmek istemiş. Orasının bataklık olduğunu bilmiyormuş, basınca o da batmış. İtfaiye geldi, annesiyle birlikte hastaneye gitti" ifadelerini kullandı.
Yer: Sultanbeyli! Anne ve oğlu çamura saplandı: Ekipler seferber oldu 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Seyir halindeki otomobil alev alev yandıSeyir halindeki otomobil alev alev yandı
Zelenskiy: "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak"Zelenskiy: "Türkiye'de önemli görüşmeler olacak"

Anahtar Kelimeler:
Sultanbeyli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Husiler'den Suudi Arabistan'a yeni saldırı dalgası: Riyad'da patlama sesleri

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Mekin Büyükdeniz sokakta vuruldu, hastanede infaz edildi!

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Konya'da Galatasaray fırtınası! Sarı-kırmızılılardan 4 gollü şov

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Devrim Özkan aşkını ilan etti! İlk kare geldi

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Alman otomotiv devi Volkswagen Türkiye’de otomobil üretecek!

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

Radarı görünce frene basmak artık yetmeyecek! Trafikte yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.