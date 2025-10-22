HABER

Yer: Sultangazi! Eski eşinin oturduğu apartmanı ateşe verdi: 3'ü ağır 7 yaralı

İstanbul Sultangazi'de B.A., kısa süre önce boşandığı eşi N.D.'nin yaşadığı apartmana yanıcı madde atarak kaçtı. Alevler kısa sürede büyürken, çok sayıda kişi binada mahsur kaldı. Yangın nedeniyle 3'ü ağır 7 kişi yaralandı. Polis ekipleri saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Yangın saat 19.00 sıralarında Esentepe Mahallesi 2850. Sokak'taki 4 katlı binanın bodrum katında çıktı. B.A., kısa süre önce boşandığı eşi N.D.'nin yaşadığı binaya gitti.

BİNAYI ATEŞE VERDİ

Şahıs yanında bulunan yanıcı maddeyi binanın merdiven boşluğuna atıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi.

Yangında binanın içinde mahsur kalan kişiler itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

3'Ü AĞIR 7 YARALI

Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında dumandan etkilenen 3'ü ağır 7 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan B.A.'yı

"SÜREKLİ TEHDİTLER GELİYORDU"

N.D.'nin abisi K.D., "Sürekli tehditler ediyordu. Bugün de tehdit etti evinizi yakacağım, arabanızı yakacağım, iş yerinizi basacağım diye. İkinci kez kundaklama yapıyor. Bu şahıs eski eniştemiz, kız kardeşimle evliydi. Mahkeme kararıyla boşandılar. Karşılıklı bir sıkıntı olmadan boşandılar, kardeşim çocuklarını aldı herhangi bir nafaka istemedi. Çocukları ve kendisi de devlet güvencesi altında. Kardeşimden boşandıktan sonra çocuklara şiddet, hakaret uyguladığından devlet göstermiyor. Bundan sonra bize döndü siz yaptınız diye. Ailesiyle konuştum bugünde abisinee dedim ki 'psikolojik sorunu olabilir tedavi yaptırın, bizi de dinlemiyor' dedim. Burada bir insanın ölmesi mi gerekiyor? İçeri yanıcı madde atmış insanlar çıkmasın diye demir kapıyı çekmiş alevler iyice büyüsün diye. Dumandan çok etkilenenler var şu an herkes hastanede" ifadelerini kullandı. (DHA)Kaynak: DHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
yangın Sultangazi
