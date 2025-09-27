Yer: Sultangazi! Para vermeyen kardeşine kızdı, 3 aracı yaktı: İşte o anlar...

Olay, saat 03.30 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'ndeki meydana geldi. İddiaya göre; kardeşinden para isteyen bir kişi olumsuz yanıt alınca telefonla aradığı abisini 'aracını yakacağım' diyerek tehdit etti.

Olayın ardından dün gece parayı vermeyen kardeşin park halindeki cipi yandı. Araçta başlayan yangın kısa sürede büyüyerek cipin önünde ve arkasındaki 2 araca daha sıçradı.

KARDEŞİNİN ARACI KULLANILAMAZ HALE GELDİ!

Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipler alevlerin sardığı 3 araçtaki yangını kısa sürede söndürdü. Yangında kardeşin aracı kullanılmaz hale gelirken diğer iki araçta hasar oluştu.

Olay yerine gelen polis ekipleri araçları kundaklayanları yakalamak için çalışma başlatırken 2 şüphelinin gerçekleştirdiği olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kapüşonlu 2 kişinin sokakta yürüdüğü ve cipin yanmasının ardından koşarak uzaklaştıkları anlar yer alıyor.

'KARDEŞİNE 'SENİN ARACINI YAKACAĞIM' DEMİŞ'

Otomobili yangında zarar gören Emin Işık, "Gece saat 04.00 sıralarıydı, zil çaldı. Baktım arabam yanıyor. Muhtemelen kundaklama. Polisler tutanak tuttu, bekliyoruz sonuç ne olacak. Ortadaki araç sahibinin kardeşi para istemiş oda vermemiş. Ondan sonra böyle yapmışlar. Oda kardeşine 'senin aracını yakacağım' demiş. Gece böyle bir olay oldu" diye konuştu.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır