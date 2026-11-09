Yer: Sultangazi!Sürücü araçtan indirmeye çalıştığı kadını darbetti

Olay, bugün saat 12.00 sıralarında Sultangazi 50. Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobili sürücüsü, ışıklarda durup araçtan inerek sağ ön koltukta oturan kadını zorla dışarı çıkarmaya çalıştı. Sürücü, kadının inmemesi üzerine yumruk ve tekmelerle darbetti. Adam daha sonra kadınla birlikte uzaklaştı.

GÖRÜNTÜLER ANBEAN KAYDEDİLDİ

Yaşanan olay, başka bir sürücünün aracının kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sürücünün otomobilden inerek kadını araçtan çıkarmaya çalıştığı, ardından yumruk ve tekmelerle saldırdığı görüldü.



Kaynak: İHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır