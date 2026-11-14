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Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmalarının aldığından söndürüldü.

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın

Çerkezköy ilçesi, Bağlık Mahallesi Dağlı Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın çatı terasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Apartman sakinleri tahliye edilirken, çevrede güvenlik önlemleri alındı. Yağmur ve rüzgarın etkisiyle zaman zaman büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etmekte güçlük çekti. Dar sokaklar nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşabilmesi için park halindeki araç sahipleri araçlarını kaldırılarak yol açıldı.

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın 1

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın 2

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın 3

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın 4

Yer: Tekirdağ! 4 katlı apartmanın teras katında yangın 5


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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