Yer: Tekirdağ! Alkollü sürücü tehditler savurdu: "Çek çek kameracı sen de çek"

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gerçekleştirilen asayiş uygulamasında alkollü olduğu tespit edilen bir sürücü durduruldu. Sürücü, bölgede çekim yapan basın mensuplarına saldırı girişiminde bulunarak tehditler savurdu. Basın mensuplarını telefonunu kırmakla tehdit eden alkollü sürücü karakola götürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Özgürler Caddesi üzerinde gece yarısı devriye gezen Çorlu Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sürücüsünün alkollü olabileceğini değerlendirdiği bir otomobili durdurdu. Trafik polisinin olay yerinde yaptığı kontrollerde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı. Yasal sınırın üzerinde alkollü çıkan sürücüye ceza işlemi uygulandı.

"ÇEK KAMERACI SEN DE ÇEK"

Araç sürücüsü ise daha önce çalındığını iddia ettiği tesisatı için polise sitem etti. Sürücü daha sonra çekim yapan muhabiri görünce, "Çek kameracı sen de çek, sen Çorlu’nun kameracısısın" dedi.

TELEFONUNU KIRMAKLA TEHDİT ETTİ

Sürücünün yanındaki yolcu da muhabirin görüntü almasına öfkelenerek tepki gösterdi. Yolcu, üzerine yürüdüğü muhabiri, telefonunu kırmakla tehdit etti. Alkollü sürücünün kullandığı otomobil, çekici vasıtasıyla yediemin otoparkına çekildi. Sürücü, ifadesi için karakola götürüldü.

Kaynak: İHA

