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  4. Yer: Tekirdağ... Faciaya ramak kaldı: Otobüsün önüne kendini böyle attı!

Yer: Tekirdağ... Faciaya ramak kaldı: Otobüsün önüne kendini böyle attı!

04.04.2025 10:26
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04.04.2025 10:26
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 30 yaşındaki bir kişi otobüsün geçtiği sırada kendisini yola attı. İntihar etmek istediği öğrenilen gencin otobüsün önüne uçarak kendini attığı anlar saniye saniye kameralara yansıdı. Gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.Z. (30) adlı şahıs, seyir halindeki Serkan K. idaresindeki Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki halk otobüsünün önüne atladı. Otobüs şoförünün ani fren ve manevrası sayesinde M.Z., ezilmekten son anda kurtuldu. Yürekli ağza getiren kaza sonrası onlarca vatandaş olay yerinde kalabalık oluşturdu.

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"RESMEN OTOBÜSÜN ALTINA KENDİNİ ATTI"

Yaralanan M.Z., kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin arından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili konuşan otobüs şoförü Serkan K., "Şahıs yürüyerek geliyordu. Bana doğru yaklaştı ve sonra arabanın altına uzandı. Yani benlik bir durum yok kendisi resmen otobüsün altına kendini attı. Ben de o sırada ani fren yapmam ile birlikte Allah korusun tekerleğin altında kalmadı. Neyse ki sağlık durumu iyi" diye konuştu.

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Yayanın otobüsün altına atladığı anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Tekirdağ
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