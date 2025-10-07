HABER

Yer: Tekirdağ! Otomobil ikiye bölündü: Sürücü yaralı kurtuldu

Tekirdağ’da elektrik direğine çarpan otomobil ikiye ayrıldı. Kazada araç sürücüsü yaralandı. Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy ile Kapaklı ilçeleri arasındaki yolda seyreden A.H. idaresindeki otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araç ikiye bölünürken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan sürücü A.H., çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürerken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Tekirdağ
