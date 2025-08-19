HABER

Yer: Tekirdağ! Silahla yaraladıktan sonra kaçtı, yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde otomobilde bulunan M.E.A.'ya(30) tabanca ile ateş ederek yaralayıp kaçan G.K.D., polis tarafından yakalandıktan sonra tutuklandı.

Yer: Tekirdağ! Silahla yaraladıktan sonra kaçtı, yakalandı

Olay, dün gece Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı otomobile tabanca ile ateş açılan M.E.A., yaralanırken, saldırgan kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.A., tedavi altına alındı.

TUTUKLANDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü olayın ardından yaptığı çalışmada saldırganın G.K.D., olduğunu belirledi. Yakalanarak gözaltına alınan G.K.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ
