Yer: Trabzon... Trafiğin en yoğun olduğu bölgede viyadüğü yanlış yere yaptılar, kimse kullanmıyor

Trabzon'daki Reşadiye Viyadüğü, milyonlarca liralık yatırıma rağmen trafiği rahatlatamadı ve atıl kaldı. Şimdi yıkımı planlanan viyadüğün, yapım maliyeti kadar yıkım maliyeti de bulunuyor.

Ekol TV muhabiri Aleyna Keskin'in haberine göre, Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki Reşadiye Kavşağı'na yıllar önce, bölgedeki trafik sıkışıklığını gidermek amacıyla milyonlarca lira harcanarak bir viyadük inşa edildi. Ancak aradan geçen zamana rağmen viyadük, trafiğe beklenen katkıyı sağlayamadı ve adeta bir "dekor" gibi kaldı. Viyadüğün üzerinden gün içinde çok az sayıda araç geçerken, hemen altındaki kavşakta özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğun trafik kuyrukları oluşuyor.

VATANDAŞLAR DURUMDAN ŞİKAYETÇİ

Vatandaşlar, viyadüğün gereksiz bir yatırım olduğunu ve kullanılmadığını belirtiyor. Bir vatandaş, "Hiç kullanmıyoruz biz orayı. Gereksiz görüyoruz o yüzden. Yani 10 tane araba alttan geçiyorsa 2 tane üstten geçiyor. Ve aynı şekilde ışıklara takılıyor. Yapım maliyetini koyduk bir kenara bir de yıkım maliyeti. Çok saçma" ifadelerini kullandı.

"DAHA GÜZEL BİR HALE GETİRECEĞİZ"

Mühendisler Odası Trabzon Şube Başkanı Mustafa Tiryaki, durumu Karayolları Genel Müdürlüğü'ne sunacaklarını ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile de mutabık kaldıklarını belirterek, "Orayı daha güzel bir hale getireceğiz" dedi.

YANLIŞ YERE, YANLIŞ HESAPLA YAPILAN PROJE

Viyadük, 2017 yılında inşa edildi. Ancak projenin, trafiğin yoğun olduğu noktaları pas geçerek yanlış yere ve yanlış hesapla yapıldığı eleştirileri yapılıyor. Uzmanlara göre sorun, projenin başından beri teknik verilerle değil, masa başında çizilen hayali bir planla ilerlemiş olması. Günlük araç sayısının bir elin parmaklarını geçmemesi de bu yatırımın yanlışlığını ortaya koyuyor. Sürücüler, viyadüğü hem yön olarak işlevsiz hem de konum olarak kullanışsız bulduğu için tercih etmiyor.

YIKIM MALİYETİ DE YAPIMI KADAR YÜKSEK

Şimdi ise atıl durumdaki viyadüğün yıkımı gündemde. Ancak yıkım maliyetinin, yapım maliyetinden daha pahalı olması kamuoyunda tartışmalara yol açıyor. Bu durum, hem harcanan milyonlarca liranın boşa gitmesi hem de yıkım için de büyük bir maliyetin ortaya çıkacak olması nedeniyle tepki topluyor.

(Kaynak: ekoltv.com)