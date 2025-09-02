Yer: Ümraniye! Yüzlerini kapatık, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar... Sesleri duyunca arkalarına bakmadan kaçtılar

Olay, Ümraniye'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 3 şahıs önce yüzlerini kapattı.

ÇEKİÇLERLE İŞ YERİNE ZARAR VERDİLER

Yüzlerini kapatan iki saldırgan daha sonra ellerindeki çekiçlerle iş yerinin duvarlarına vurmaya başladı. Bu sırada üçüncü şahıs ise o anları kayıt altına aldı.

"ABİNİN SELAMI VAR"

Şahısların iş yerine saldırmadan önce 'Abinin selamı var' demesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sesleri duyan çevredekiler olaya müdahale etti.

SESLERİ DUYUNCA ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Bir kişinin "Ne oluyor lan?" diyerek bağırdığı duyulurken, 3 şahıs da arkasına bakmadan kaçtı. O anlar ise iş yerinin kamerasına yansıdı.