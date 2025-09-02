HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Ümraniye! Yüzlerini kapatık, 'Abinin selamı var' diyerek iş yerine saldırdılar... Sesleri duyunca arkalarına bakmadan kaçtılar

İçerik devam ediyor
Melih Kadir Yılmaz

Ümraniye'de 3 kişi yüzlerini kapatarak bir iş yerine saldırdı. Bir şahıs o anları kamerayla kayıt altına alırken iki kişi de çekiçle iş yerine saldırdı. Şahısların saldırı önce 'Abinin selamı var' demesi ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sesleri duyan çevredeki vatandaşlar şahıslara bağırdı. Bunun üzerine çekiçli saldırganlar arkasına bakmadan kaçtı. İşte o anlar...

Olay, Ümraniye'de bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İş yerinin önüne gelen 3 şahıs önce yüzlerini kapattı.

Yer: Ümraniye! Yüzlerini kapatık, Abinin selamı var diyerek iş yerine saldırdılar... Sesleri duyunca arkalarına bakmadan kaçtılar 1

ÇEKİÇLERLE İŞ YERİNE ZARAR VERDİLER

Yüzlerini kapatan iki saldırgan daha sonra ellerindeki çekiçlerle iş yerinin duvarlarına vurmaya başladı. Bu sırada üçüncü şahıs ise o anları kayıt altına aldı.

Yer: Ümraniye! Yüzlerini kapatık, Abinin selamı var diyerek iş yerine saldırdılar... Sesleri duyunca arkalarına bakmadan kaçtılar 2

"ABİNİN SELAMI VAR"

Şahısların iş yerine saldırmadan önce 'Abinin selamı var' demesi dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan sesleri duyan çevredekiler olaya müdahale etti.

Yer: Ümraniye! Yüzlerini kapatık, Abinin selamı var diyerek iş yerine saldırdılar... Sesleri duyunca arkalarına bakmadan kaçtılar 3

SESLERİ DUYUNCA ARKALARINA BAKMADAN KAÇTILAR

Bir kişinin "Ne oluyor lan?" diyerek bağırdığı duyulurken, 3 şahıs da arkasına bakmadan kaçtı. O anlar ise iş yerinin kamerasına yansıdı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Soylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıtSoylu'dan "El kondu" iddialarına canlı yayında yanıt
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldiAnkara kulisleri bunu konuşuyor! Özel'in çıkışı rahatsızlık yarattı: Mansur Yavaş cephesinden de açıklama geldi

Anahtar Kelimeler:
Ümraniye saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Barış Alper'den çok sürpriz hamle! Başkan devreye girdi, kararını verdi

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

Fenerbahçe'den 'KAP' geldi! Ederson resmen açıklandı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

20 yaşındaydı, sokak ortasında katledildi! Arkasından yine çete hesaplaşması çıktı

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Günler sonra ortaya çıktı! Beyaz Saray'dan merak uyandıran açıklama

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Motosikletli iki kişi Başsavcı Gürlek'in evine gidip onu sordu! Gözaltına alındılar

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

Adana'da kafeyi kurşunladılar! Sebebi pes dedirtti

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.