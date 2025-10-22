HABER

Yer: Uşak! Evinde kaçak sigara malzemeleri bulunan şüpheli tutuklandı

Uşak'ta düzenlenen operasyonda evinde kaçak sigara malzemeleri ile uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde D.Ç'nin (41) ikametine baskın gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 3 elektronik tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 7 bin 200 tütünle doldurulmuş makaron, 57 bin 600 boş makaron, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 8 tabanca fişeği, 15 bin çıtçıtlı poşet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

