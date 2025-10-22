Yer: Uşak! Evinde kaçak sigara malzemeleri bulunan şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent merkezinde D.Ç'nin (41) ikametine baskın gerçekleştirdi.

Adreste yapılan aramada, 9 elektronik sigara, 3 elektronik tütün sarma makinesi, 2 kompresör, 7 bin 200 tütünle doldurulmuş makaron, 57 bin 600 boş makaron, 60 kilogram kıyılmış bandrolsüz tütün, 8 tabanca fişeği, 15 bin çıtçıtlı poşet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kaynak: AABu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır